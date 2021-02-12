Михаилу Альесу присвоили звание «Почетного гражданина Удмуртской Республики»

Михаил Альес - ведущий ученый, исследователь в области математического моделирования процессов и технологий, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, действительный член Академии военных наук РФ Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Михаил Альес - доктор физико-математических наук, профессор, директор Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, получил звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики». Награду вручал глава республики Александр Бречалов.

Торжественная церемония прошла во время встречи с научным сообществом, которая была организована ко Дню российской науки.

СПРАВКА:

Михаил Альес - ведущий ученый, исследователь в области математического моделирования процессов и технологий, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, действительный член Академии военных наук РФ. Он автор более 150 научных трудов, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях.

Михаил Альес является экспертом инновационных и инвестиционных проектов Удмуртской Республики, принимает активное участие в создании республиканской системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров для реального сектора промышленности региона.

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