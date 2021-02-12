Связанные с коронавирусом ограничительные меры смягчили в Удмуртии

Об отмене масочного режима в распоряжении ничего не говорится Фото: pixabay.com

10 февраля было опубликовано распоряжение главы Удмуртии Александра Бречалова о внесение изменений в ограничения, связанные с распространением коронавируса, которые были приняты ранее.

Кинотеатры, театры, общепит и другие культурные учреждения теперь смогут работать без ограничений. Также с 10 февраля разрешат проводить массовые спортивные соревнования и мероприятия в сфере молодежной политики. Раньше существовало несколько ограничений для их участников, теперь же не будут допускаться только люди старше 65 лет. Трибуны и зрительные залы при этом по-прежнему могут быть заполнены только наполовину, а все требования Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции должны соблюдаться. Среди них: социальная дистанция не менее метра, ношение маски и использование антисептиков.

Радостная новость для будущих молодоженов: теперь в здание ЗАГСа будут пускать до 20 человек, с учетом жениха и невесты. А еще родителям вновь можно будет посещать утренники в детских садах. Решение о проведении таких мероприятий для детей и взрослых в дошкольном учреждении самостоятельно принимает руководство. Кружки и секции также возобновят свою работу.

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