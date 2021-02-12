Несовершеннолетний житель Удмуртии подозревается в избиении взрослого односельчанина

Мужчина до сих пор находится в больнице Фото: pixabay.com

17-летний житель Селтинского района подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 32-летнему односельчанину. 12 декабря 2020 года мужчина был доставлен в больницу со следами побоев - у него обнаружили травму головы и переохлаждение. До сих пор он находится в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следователи установили личность возможного злоумышленника. По их версии, несовершеннолетний испытывал личную неприязнь к односельчанину. Поэтому 11 февраля 2020 года он пришел к потерпевшему и начал избивать его. После этого скрылся с места преступлений. А мужчину, который к тому времени был без сознания, оставил на улице.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для этого осмотрели место происшествия и теперь допрашивают свидетелей.

​К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Связанные с коронавирусом ограничительные меры смягчили в Удмуртии

Видео:«Лада-Ларгус» наехала на пенсионерок и перевернулась на трассе в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.