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Общество

Ижевский санаторий вошел в национальную программу туризма

Там есть специальные программы для пенсионеров, мамочек и работающих
Анна Митрофанова
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Специалисты санатория-профилактория «Сосновый»

Специалисты санатория-профилактория «Сосновый»

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+) специалисты санатория-профилактория «Сосновый» рассказали в прямом эфире о программах оздоровления для пенсионеров, мамочек с детьми. Для работающих есть специальная программа «Антистресс».

Кстати, в этом году санаторий вошел в национальную программу туризма. Подробнее в нашем подкасте.

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