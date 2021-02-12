Ижевский санаторий вошел в национальную программу туризма

Специалисты санатория-профилактория «Сосновый» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+) специалисты санатория-профилактория «Сосновый» рассказали в прямом эфире о программах оздоровления для пенсионеров, мамочек с детьми. Для работающих есть специальная программа «Антистресс».

Кстати, в этом году санаторий вошел в национальную программу туризма. Подробнее в нашем подкасте.

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