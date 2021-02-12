В Удмуртии в сутки ставят до 2 тысяч прививок от коронавируса

Удается прививать от 1000 до 2000 человек Фото: Амир Закиров

18 января в Удмуртии началась массовая вакцинация от коронавируса. По данным регионального оперштаба прививку поставили уже 13 170 жителей. Второй компонент получили 1 337 человек. Больше всего привитых в Ижевске и Можге. В пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщают, что за сутки в Удмуртии ставят от 1000 до 2000 доз вакцин.

- Сейчас республике уже удалось набрать хорошие темпы вакцинации - в сутки нам удается прививать от 1000 до 2000 человек. Люди активно записываются на прививку через Единый государственный портал госуслуг и в своих регистратурах – сейчас в листах ожидания у нас более 5 тысяч человек. Мы рассчитываем, что той вакцины, которая поступила в Удмуртию 1 февраля, нам хватит до конца месяца, - говорит министр здравоохранения республики Георгий Щербак.

Напомним, для того чтобы получить вакцину граждане могут оставить заявку на сайте Госуслуг, обратиться в свою поликлинику или позвонить по телефону 8 800 100 24 47 или 112. Также можно привиться вместе с коллегами, организованной группой. Для этого работодателю будет необходимо составить список желающих и отправить его в Центр вакцинопрофилактики Удмуртии. Группы по заявкам работодателя будут принимать в среду и пятницу. А всех желающие записавшиеся граждане смогут прививаться во вторник, четверг и субботу.

А наш журналист Евгения Головкова уже проверила на себе, реально ли записаться на прививку. Об этом эксперименте можно прочитать в нашем материале. А еще мы рассказали, где открыты пункты вакцинации в Удмуртии.

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