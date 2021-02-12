В Удмуртии создадут общественный совет по науке и технологиям и фонд развития науки

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с научным сообществом Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Удмуртии будут созданы общественный совет по науке и технологиям и фонд развития науки. Об этом сегодня, 12 февраля, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время встречи с научным сообществом, которая была приурочена ко Дню российской науки.

- Наши ученые, безусловно, выполняют огромную работу в сфере оборонно-промышленного комплекса, иммунологии, медицины, сельского хозяйства, искусственного интеллекта, историко-духовного наследия. Причем, в проектах участвуют и предприятия, и вузы. Нам необходимо сделать нашу работу более системной, поэтому создадим Общественный совет и на этой площадке будем обсуждать не только достижения, но и появляющиеся вопросы. Первое заседание предлагаю провести через месяц, - пояснил он.

Состав совета будет формироваться под контролем и.о. первого заместителя Председателя Правительства Удмуртии Константина Сунцова и министра образования и науки Светланы Болотниковой. Кроме того, им было поручено подготовить вопросы и предложения по взаимодействию с ведущими предприятиями и вузами.

Кстати, фонд будет заниматься софинансированием научных разработок с помощью специальных грантов.

- Конкурировать в глобальном пространстве без современной системы образования, без системы поддержки науки невозможно. При этом напомню, что за три года наши ученые выиграли 33 гранта на общую сумму 12 млн рублей, - заявил Александр Бречалов.

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