Пьяный водитель устроил массовое ДТП на улице Труда в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 11 февраля, на улице Труда в Ижевске пьяный 39-летний водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречку и врезался в «Шевроле-Авео», за рулем которого находился 18-летний молодой человек. В следствие удара иномарку отбросило, и она врезалась в «Мерседес», в котором находился 27-летний мужчина. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате аварии водители автомобилей «ВАЗ-2110» и «Шевроле-Авео» получили травмы.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», который по предварительным данным является виновником аварии, понесет административную ответственность. Его автомобиль уже отправили на штрафстоянку. Ведется расследование.

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