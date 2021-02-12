Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин покинул хоккейную команду «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

Михаил Анисин - известный российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», пришел в «Ижстали» в конце прошлого года. А сегодня, 12 февраля, стало известно, что он покидает нашу команду. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Отмечается, что контракт был расторгнут по согласию обеих сторон. Спортсмен успел поучаствовать в 10 матчах в составе команды Удмуртии. За это время он не забросил ни одной шайбы в ворота соперника.

Михаил Анисин продолжит свою спортивную карьеру в Европе.

- У меня была огромное желание доиграть оставшиеся 3 матча за «Ижсталь», но буквально на днях поступило предложение продлить сезон на месяц-два в Европе играми в плей-офф. Мне нужна игровая практика, поэтому я согласился. Срочно вылетаю в новый клуб – до 15 февраля необходимо пройти процедуру дозаявки, - говорит он.

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