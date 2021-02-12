В Ижевске определили детские сады для посещения детей с сахарным диабетом Фото: pixabay.com

В Ижевске определили список детских садов, которые смогут принять детей с сахарным диабетом. Они будут работать во всех районах города. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

- Сегодня поставлена точка в решении вопроса об организации дошкольного образования детей с сахарным диабетом. Главный критерий - наличие медицинского персонала в саду. Медсестра (врач) сможет своевременно проверить уровень сахара в крови, при необходимости "подколоть" малыша, - пишет она.

С 1 апреля 2021 года родители малышей с этим диагнозом смогут перевести детей в пять предложенных детских садов.

- Договорились и об обучении педагогов детских садов оказанию мед помощи детям с сахарным диабетом. Решен вопрос и по проведению необходимых медицинских процедур в школах. Сделать это ребенок сможет в мед кабинете, доступ в который обеспечит классный руководитель, - сообщает Ольга Авдеева.

Это проблему хотят начать решать и в районах Удмуртии.

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