Четыре жителя Удмуртии умерли из-за коронавируса за сутки

Заболели 5 детей и 21 пенсионер Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за сутки коронавирусом заразились 97 человек, сообщает оперштаб региона. Среди них 5 детей и 21 пенсионер.

За минувшие сутки от болезни умерло четверо жителей республики: женщинам было 88 и 75 лет, мужчинам - 49 и 65 лет. А 99 пациентов смогли победить болезнь и были выписаны.

Всего на 14 февраля в Удмуртии 27 005 жителей уже заразились COVID-19. 23 613 пациентов вылечились и были выписаны. А 357 случаев течения болезни закончились летальным исходом.

2 267 тестов было сделано за последний день в республике. Всего провели уже 852 916 исследований на коронавирусную инфекцию.

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