Школа на улице Берша в Ижевске откроется в ноябре

Школа в процессе ремонта. Фото: Ксения Аксенова

Школа на улице Берша откроет свои двери для учеников в ноябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Строительно-монтажные работы в школе закончат 30 июня. Потом зданию нужно будет пройти замеры концентрации вредных веществ, контроль освещенности, шума, вибрации и т.д. После этого школа должна будет получить лицензию на образовательную деятельность. Весь процесс займет 4 месяца.

— Все работы ведутся в соответствии с графиком. На объекте сегодня полностью возведена коробка здания, проложены все коммуникации - водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение. Витражи и окна установлены на 99%, последний витраж смонтируем до конца февраля. Выполняются внутренние перегородки из гипсокартона, монтируем полы из керамогранита в рекреациях, коридорах. На 60% выполнено благоустройство территории, в мае-июне завершим эти работы, — рассказал на встрече с родителями Анатолий Макаров, руководитель проекта строительства школы.

Сейчас идет набор педагогов и технического персонала. Когда школа получит лицензию, будет составляться устав и штатное расписание.

Всего в школе откроют 49 классов, в 12 из них пойдут 300 первоклассников. Пока строительство не закончится, детей примут другие школы Устиновского района — № 7, 34, 71, 73, 76, 77, 81.

Заявления на прием детей можно будет подать с 1 апреля по 30 июня.

Обучение в начальной школе будет проводиться по четырем направлениям — «Школа России», «Перспектива», «Начальная школа 21 века», система образования Эльконина-Давыдова. Формат обучения можно выбрать в зависимости от склонностей ребенка. В средней и старшей школе будет функционировать предпрофессиональное обучение и профильные классы. Ученики 5 — 9 классов будут проходить углубленную подготовку по естественному, гуманитарному и технологическому направлению. В 10 — 11 классах можно пройти подготовку в классах физико-математического, химико-биологического, технологического и гуманитарного профиля.

Ранее мы рассказывали, какой школа на Берша будет внутри. Сообщалось, что сдать постройку могут раньше срока.

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