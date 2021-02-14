Доходную часть бюджета Удмуртии могут увеличить почти на 9,3 млрд рублей

При этом и расходная часть также будет увеличена Фото: Алена Селезнева

В Госсовете Удмуртии состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам. Было рассмотрено несколько законопроектов, которые собираются внести в главный финансовый документ. на 2021 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Корректировки будут внесены, в первую очередь, в доходную часть бюджета. Это связано с ожидаемым поступлением федеральных целевых средств и с прогнозируемым увеличением собственной доходной базы.

- В доходную часть бюджета предлагается внести изменения на общую сумму 9 млрд 258 млн рублей, из них за счёт планового увеличения поступления налогам на прибыль организаций – 7 млрд 501 млн, ещё 1 млрд 757 млн рублей – за счёт безвозмездных федеральных поступлений, в том числе – средств госкорпорации «Фонд реформирования ЖКХ» и некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», - говорится в сообщении.

При этом и расходная часть также будет увеличена. Планируется, что в 2021 году она вырастет на 9 млрд 548 млн рублей. Конечно, большая сумма будет потрачена на сферу здравоохранения. Хотят создать специальный резерв, для оперативного решения вопросов. Для этого из бюджета выделят 5 млрд 63 млн рублей. На ремонт и строительство дорог потратят 694 миллиона. А еще уделят внимание проблеме несанкционированных свалок: для этого в бюджете заложили отдельную статью - 27 миллионов рублей.

Так, с учетом всех изменений, на данный момент, доходная часть бюджета будет составлять 85 млрд 757 млн рублей, а расходная – 86 млрд 278 млн. Т.е. прогнозируемый дефицит к концу 2021 года составит 521 млн рублей.

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