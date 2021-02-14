В Удмуртии разработали памятки для прибывших иностранных граждан

Памятка на узбекском языке Фото: пресс-служба Дома дружбы народов

В конце января 2021 года Министерство национальной политики выпустило памятки для иностранных граждан, которые приехали на территорию республики. Сейчас Сейчас они существуют на русском, азербайджанском, узбекском и таджикском языках, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.

Так, в этих памятках прописали Российские законы и расписали алгоритм действий после приезда в страну. Кроме того, там можно найти адреса и номера телефонов ведомств, национально-культурных объединений и экстренных служб.

Эти памятки оснащены QR-кодами, перейдя по которым, можно увидеть более подробную информацию.

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