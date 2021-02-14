Супруги из Удмуртии украли банковскую карту у доверившейся им пенсионерки

После этого пара отправилась в магазин, где потратили 5 тысяч рублей со счета пенсионерки
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Супружеская пара украла банковскую карту у 70-летней пенсионерки в Юкаменском районе Удмуртии. Они воспользовались доверчивостью пожилой женщины, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Следствие установило, что женщина попросила супругов купить продукты и отдала им свою карту. Семейная пара выполнила просьбу бабушки: они купили продукты, принесли ей, но карту решили оставить себе.
После этого пара отправилась в магазин, где потратили 5 тысяч рублей со счета пенсионерки на покупку продуктов и алкоголя.
На супругов завели уголовное дело, которое уже передали в суд. Мужчина и женщина свою вину полностью признали.
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