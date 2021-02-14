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Удмуртия вошла в десятку самых любвеобильных регионов страны

Такое исследование провели ко Дню Святого Валентина
Анна Митрофанова
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Такое исследование провели ко Дню Святого Валентина

Такое исследование провели ко Дню Святого Валентина

Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 февраля, люди празднуют День Святого Валентина. Специально к этому празднику Brand Analytics представило исследование «Индекс любви». Согласно нему Удмуртия вошла в десятку самых любвеобильных регионов страны - заняла 9 место.

Суть исследования состояла в анализе публичных сообщений людей в социальных сетях. Оно показывало соотношение любви и ненависти в этих сообщениях. Всего специалисты проанализировали 813,5 тысяч публичных постов и комментариев. Для этого использовали ключевые слова: «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив», «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит».

Самыми любвеобильными регионами оказались республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чувашская республика.

Несмотря на то, что 2020 год выдался непростым, индекс любви остался на прежнем уровне - 4,7. Из всех сообщений 82,4% были о любви и только 17,6% носили негативный характер. Еще удалось определить, что люди стали более эмоциональными.

Также исследователи утверждают, что этот показатель отражает не только любвеобильность региона, но и состояние социальной напряженности.

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