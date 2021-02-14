20 жителей Удмуртии пройдут обучение в «Школе фермеров» в 2021 году Фото: pixabay.com

20 жителей Удмуртии получили право стать участниками образовательного проекта «Школа фермера». Так, победу в конкурсе на получение места в программе одержали главы и работники фермерских хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели из районов Удмуртии и Ижевска. 13 участников будут обучаться по программе «Ремесленное сыроделие», 7 – по программе «Мясное скотоводство», сообщает пресс-служба правительства региона.

Обучение начнется 24 февраля и продлится два месяца. Изучать программу участники будут в ИжГСХА и на площадках ведущих фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

- Учебный план разработан с учетом стратегии развития АПК Удмуртии и потребностей крестьянских и фермерских хозяйств по развитию производства. В него включены разделы по нормативно-правовому обеспечению, экономической оценке деятельности хозяйств, а также вопросы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Для проведения занятий привлечены высококвалифицированные преподаватели Ижевской ГСХА и специалисты предприятий АПК, - говорит врио ректора Ижевской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Брацихин.

Всего на участие в программе было подана 41 заявка.

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