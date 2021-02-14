Оборот IT-компаний Удмуртии увеличился на 5,2% за 2020 год

В Удмуртии сейчас работают более 800 IТ-компаний Фото: pixabay.com

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщает, что в Удмуртии сейчас работают более 800 IТ-компаний. И их суммарный оборот в 2020 году оборот увеличился на 5,2%, по сравнению с прошлым годом. В итоге он составил 17,8 млрд рублей.

3 февраля представители 11 крупных IТ-организаций республики встретились с международным инвестором в интернет-компании Леонидом Богуславским. В формате бизнес-завтрака они обсудили перспективные цифровые технологии, условия и критерии для инвестирования в продукты IТ-компаний республики.

Также на встрече прошла презентация возможностей IТ-отрасли республики для инвесторов. Кроме того для этих компаний в скором времени откроются новые пути сотрудничества с венчурным фондом.

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