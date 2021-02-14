Украли обручальное кольцо у пенсионера: двое подозреваемых в разбойном нападении задержаны в Удмуртии

Подозреваемые уже были ранее судимы
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Двое жителей Игринского района задержаны полицейскими по подозрению в совершении разбойного нападения на пенсионера. Против них возбудили уголовное дело, и сейчас они находятся в сизо. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Следствию уже удалось установить, что двое жителей поселка Игра 1967 и 1979 г.р. пришли в дом к знакомому пенсионеру. Они потребовали у него денег, но пожилой мужчина отказался. Тогда злоумышленники начали избивать его и, угрожая ножом, сняли с его руки золотое обручальное кольцо. А затем скрылись.
Сам мужчина в полицию не пошел. Факт преступления выявили случайно сотрудниками в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Также сообщается, что мужчины уже были судимы ранее.
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