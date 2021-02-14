12 деревень и 6 сел Удмуртии получат быстрый мобильный интернет в 2021 году Фото: pixabay.com

В 2021 году около 7,5 тысяч жителей районов Удмуртии получат доступ к мобильной связи и интернету 4G. Вышки поставят этой весной, а точнее в апреле, в 18 населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, объекты связи появятся в двенадцати деревнях: Пихтовке, Курегово, Удмуртских Ключах, Кочишево, Лонки-Ворцы, Старой Бодье, Залесном, Новой Монье, Нижнем Казесе, Вортчино, Мувыре, Ляльшуре. А еще в шести: Новогорском, Вятском, Первомайском, Халдах, Орловском, Пышкет.

В сообщении говорится, что вышки установят в рамках проекта «Сеть как сервис» (NaaS). Первый раз его запустили в регионе в 2020 году. Тогда объекты связи появились в 2 деревнях Удмуртии: Сеп Игринского района и Чура Глазовского района.

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