96 заболевших и 97 выздоровевших: статистика коронавируса за сутки в Удмуртии

357 жителей Удмуртии уже, к сожалению, скончались. Фото: pixabay.com

По данным оперштаба Удмуртии на утро 15 февраля, за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 96 человек. Из них 8 детей и 20 пенсионеров.

А 97 пациентов вылечились и были выписаны. Вакцину от COVID-19 поставили уже боле 14 292 жителям республики.

В республике уже заразился новой коронавирусной инфекцией 27 101 человек. 23 710 пациентов вылечились. А 357 жителей, к сожалению, скончались.

На данный момент в лабораториях Удмуртии сделали уже 855 046 тестов на COVID-19. Из них за последние сутки было проведено 2 130 исследований.

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