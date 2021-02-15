Три оленя из Мурманской области переедут в Удмуртию

Оленей зовут Тундра, Морошка и Мяндаш Фото: pixabay.com

Сегодня, 15 февраля, три оленя из села Ловозеро Мурманской области переедут в Удмуртию. Их поселят на одной из баз отдыха республики. Кстати, в транспортировке животных помогают глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Мурманской области, сообщает «Комсомольская правда в Мурманске».

- В этом году удмуртские предприниматели решили приобрести у бывшей хозяйки Семы Анны Сорвановой-Терентьевой еще трех оленей, но возникли сложности с транспортировкой. Мы с моим давним другом главой Удмуртии Александром Бречаловым решили помочь предпринимателям. Тем более последний год для малого и среднего бизнеса был очень непростым, - рассказывает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Оленей зовут Тундра, Морошка и Мяндаш.

Напомним, в 2017 году оленя Сему привезли из села Ловозеро в наш регион. Эти трое животных составят ему компанию.

Олени в Удмуртии будут переданы туристическому проекту «Кочевник», сообщил Александр Бречалов в своих социальных сетях. Также глава региона рассказал историю молодых предпринимателей из Удмуртии, которые и занимаются содержанием оленей.

- Несколько лет назад Ксения и Иван встретили настоящих оленеводов из Мурманской области - Ивана и Анну Тереньтевых - и купили у них оленя. Супруги обычно не продают оленей, но для наших предпринимателей сделали исключение. Так олень Сема попал в Удмуртию и стал первым участником проекта «Кочевник». И дело пошло! Сейчас Сема настоящий любимец гостей и жителей республики, - пишет глава региона.

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