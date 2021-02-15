Бесплатную консультацию по вопросам пенсии и социальной поддержки организуют в Удмуртии

Обращаться граждане могут по бесплатному номеру телефона 8-800-30-18-44 Фото: Архив «КП» в Ижевске

18 февраля в Удмуртии пройдет День бесплатной юридической помощи. Так, в формате «горячей телефонной линии» в этот день с 10:00 до 13:00 часов специалисты будут отвечать на вопросы жителей, которые касаются мер социальной поддержки и пенсионного обеспечения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Обращаться граждане могут по бесплатному номеру телефона 8-800-30-18-44.

Специалисты помогут разобраться в социальных выплатах для семей с детьми и многодетных. А также расскажут о назначениях и перерасчетах пенсий для жителей региона.

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