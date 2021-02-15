Зарезал и сжег труп: житель Удмуртии отправится в колонию на 11 лет

Житель Удмуртии отправиться в колонию строгого режима на 11 лет Фото: pixabay.com

40-летний жителя Якшур-Бодьинского района приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомой, сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Следствие выяснило, что ночью с 29 на 30 июля 2020 года обвиняемый с пострадавшей находились в бытовом помещении, расположенном в селе Заря. Между ними произошел конфликт. Мужчина взял нож и ударил им в шею женщину. Она скончалась на месте.

После этого житель Удмуртии решил скрыть свое преступление и сжег труп женщины в печи, которая находилась в соседнем здании.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Горел открытым пламенем: пожар площадью 600 кв.м. произошел в Удмуртии

Названа предварительная причина пожара, в котором погибли дедушка и внук из Удмуртии