«Предприниматели» из Удмуртии продают ведро снега за 100 рублей

Эту запись просмотрели уже 12 тысяч жителей Фото: Сарапульский-Пассажирский Порт, https://vk.com/sarpasport

Утром 10 февраля, в социальной сети «Вконтакте» на странице Сарапульский-Пассажирский Порт, появилась публикация о продаже снега в Сарапуле. Объявление об этом было подано, как реальное.

- Сарапульский снег 2020-2021 года выпуска, с нотками купеческой старины. Дорого. Самовывоз. Туристам скидка 100% от розничной цены, - пишут «предприниматели».

По договорной цене продавцы готовы отдать снег, который был собран на крышах, тротуарах, детских площадках и даже с проезжей части города. Есть в их ассортименте и «элитная» категория осадков, стоимость которой – 100 рублей за ведро.

Эту запись просмотрели уже 12 тысяч жителей. 156 человек оценили такой юмор, а еще 12 решились оставить комментарий. Так, от жителей города начали поступать ироничные предложения о покупке замороженной воды.

- Забронируйте на июнь, - пишет Дмитрий Евтюшкин.

Креативный «предприниматель» комментировать свое объявление отказался. Зато администратор группы «Саратовский- Пассажирский Порт» рассказал, что считает такой стартап отличной идей, поэтому разместил объявление у себя на странице.

- Почему юмор? В каждой шутке, всего лишь «доля» шутки. Скорее это стартап. – говорит он.

Через такой юмор жители Сарапула решили привлечь внимание к проблеме уборки и вывоза снега с улиц города.

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