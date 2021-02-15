Школьники из Удмуртии могут стать участниками Всероссийского технологического фестиваля

В Ижевске свои работы представили более 30 участников Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии

В столице Удмуртии прошли региональные этапа Всероссийских соревнований по образовательной робототехнике «ИКаРёнок» и Всероссийских робототехнических соревнований «ИКаР-СТАРТ». Там дошкольники и учащиеся 1–3 классов представили свои изобретения, с которыми планируют отправиться на Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест-2021», который пройдет в Москве в марте. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

На региональном этапе конкурса свои работы представили более 30 участников из Ижевска, Сарапульского, Вавожского, Можгинского и других районов Удмуртии. Среди них были самолет будущего, робота-пекаря, робота-помощника на ферме, умную систему заботы и ласки для домашних животных, мобильный эскалатор и другие удивительные разработки.

Пройдут ли лучшие проекты из Удмуртии дальше станет известно только после того, как пройдут региональные этапы по всей России.

Напомним, ранее в столице Удмуртии уже проходил конкурс технических проектов «Техностарт». Там 248 школьников из Удмуртии представили 137 различных технологических проектов и устройств. Он был приурочен ко Дню Фестиваля науки.

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