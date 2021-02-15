Водитель «Лады Калины» сбил лося в Удмуртии

О судьбе дикого животного ничего не известно Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

45-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил лося, который выбежал на дорогу. Авария произошла вечером 12 февраля на 34 км трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Алнашского района, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Мужчина получил травмы. О судьбе дикого животного ничего не известно.

О силе удара можно судить по повреждениям, которые остались после ДТП на автомобиле. У машины разбиты лобовое стекло и фары. Смята крыша, сильно поврежден капот и передний бампер.

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