Карта распространения коронавируса на 15 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 15 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба Удмуртии на утро 15 февраля, за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 96 человек. Из них 8 детей и 20 пенсионеров.
А 97 пациентов вылечились и были выписаны. Вакцину от COVID-19 поставили уже более 14 292 жителям республики.
На данный момент в лабораториях Удмуртии сделали уже 855 046 тестов на COVID-19. Из них за последние сутки было проведено 2 130 исследований.
Статистика по районам:
Ижевск - 13 063
Воткинск - 1 196
Глазов - 1 328
Можга - 1 152
Сарапул - 989
Завьяловский район - 1 576
Алнашский район - 585
Балезинский район - 418
Вавожский район - 256
Воткинский район - 309
Глазовский район - 219
Граховский район - 178
Дебесский район - 222
Игринский район - 530
Камбарский район - 208
Каракулинский район - 198
Кезский район - 274
Кизнерский район - 302
Киясовский район - 188
Красногорский район - 295
Малопургинский район - 397
Можгинский район - 277
Сарапульский район - 295
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 688
Шарканский район - 403
Юкаменский район - 226
Якшур-Бодьинский район - 385
Ярский район - 212
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