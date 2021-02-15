Карта распространения коронавируса на 15 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 15 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

По данным оперштаба Удмуртии на утро 15 февраля, за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 96 человек. Из них 8 детей и 20 пенсионеров.

А 97 пациентов вылечились и были выписаны. Вакцину от COVID-19 поставили уже более 14 292 жителям республики.

На данный момент в лабораториях Удмуртии сделали уже 855 046 тестов на COVID-19. Из них за последние сутки было проведено 2 130 исследований.

Статистика по районам:

Ижевск - 13 063

Воткинск - 1 196

Глазов - 1 328

Можга - 1 152

Сарапул - 989

Завьяловский район - 1 576

Алнашский район - 585

Балезинский район - 418

Вавожский район - 256

Воткинский район - 309

Глазовский район - 219

Граховский район - 178

Дебесский район - 222

Игринский район - 530

Камбарский район - 208

Каракулинский район - 198

Кезский район - 274

Кизнерский район - 302

Киясовский район - 188

Красногорский район - 295

Малопургинский район - 397

Можгинский район - 277

Сарапульский район - 295

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 688

Шарканский район - 403

Юкаменский район - 226

Якшур-Бодьинский район - 385

Ярский район - 212

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