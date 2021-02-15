Юные танцоры из Удмуртии стали призерами международного конкурса

В конце 2020 года ребята выиграли гран-при Международного многожанрового конкурса-фестиваля творчества «Star FRIENDS» Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Хореографический коллектив «Линия танца» из Сарапула выступил на lll Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Ритмы рождества». Танцоры заняли там второе и третье место, сообщает пресс-служба администрации города.

Руководителем коллектива является Дарья Сухих.

Отмечается, что ребята уже неоднократно побеждали в различных соревнованиях. Так, в конце 2020 года они выиграли гран-при Международного многожанрового конкурса-фестиваля творчества Star FRIENDS.

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