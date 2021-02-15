33 богатыря и Царевна-лебедь появились в Ижевске: ледяные фигуры построили школьники к 190-летию «Сказки о царе Салтане»

Царевна-лебедь Фото: с официальной страницы школы №9 в «Вконтакте», https://vk.com/izhschool9

Около школы №9 в Ижевске появился ледяной городок. Он посвящен 190-летию «Сказки о царе Салтане». Школьники и их родители построили там фигуры 33 богатырей, Царевны-лебедь, белочки с изумрудными ядрами и другие.

33 богатыря Фото: с официальной страницы школы №9 в «Вконтакте», https://vk.com/izhschool9

- Снежный городок - уже визитная карточка нашей школы. Огромная благодарность неравнодушным классным руководителям и родителям!!! - пишут на официальной странице школы в социальных сетях.

Бочка плывет по волнам Фото: с официальной страницы школы №9 в «Вконтакте», https://vk.com/izhschool9

Под постом с фотографиями снежных фигур на официальной странице школы в социальных сетях уже появились отзывы жителей. Работы школьников и родителей назвали талантливыми и оценили их красоту.

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