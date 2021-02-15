Потерявшегося пенсионера разыскивают в Ижевске

Рост мужчины 175-177 сантиметров, телосложение - среднее Фото: ПСО «Регион 18»

72-летний пенсионер Федоров Николай Прокопьевич 13 февраля в 10:00 вышел из дома на улице Автозаводской в Ижевске и не вернулся. Он отправился в неизвестном направлении, сообщает ПСО «Регион 18».

В сообщении говорится, что мужчина дезориентирован.

Его рост 175-177 сантиметров. Мужчина среднего телосложения. Пенсионер одет в черную меховую фуражку, бежевую куртку с черными вставками, синие джинсы и коричневые ботинки.

Всех, кто видел мужчину или что-то знает о его местонахождении, просят сообщить в полицию или по телефону 8 951-195-29-71.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

33 богатыря и Царевна-лебедь появились в Ижевске: ледяные фигуры построили школьники к 190-летию «Сказки о царе Салтане»

Водитель «Лады Калины» сбил лося в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.