Водитель иномарки попал в больницу после столкновения с грузовиком в Удмуртии

Его транспортное средство также значительно пострадало Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 13 февраля на 235 км км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Игринского района 54-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этом момент по ней двигался грузовик, в который врезалась иномарка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Водитель легковушки получил травмы, и его отвезли в больницу.

Его транспортное средство также значительно пострадало: полностью смят капот и сломан передний бампер. Разбито лобовое стекло, помята передняя дверь со стороны пассажира.

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