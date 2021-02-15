Служебные собаки УФСИН выступили перед школьниками в Ижевске

Сотрудница УФСИН с ротвейлером Тором Фото: Анастасия Захарова

Сегодня, 15 февраля, кинологи УФСИН по Удмуртии показали учащимся школы №89, как сотрудникам правоохранительных органов помогают в работе собаки.

Бельгийская овчарка Джедай задерживала преступника, роль которого играл сотрудник УФСИН. Ротвейлер по кличке Тор выполнял команды. А спаниель Йорк искал наркотики, которые находили в сумках. А после этого запрещенные вещества спрятали в кармане одного из школьников, но охотничья собака с острым нюхом отыскала их и там.

Животные содержатся в специальном питомнике, а некоторые живут прямо у кинологов дома.

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