Мешающих уборке снега владельцев автомобилей могут начать штрафовать в Ижевске

​Депутаты Гордумы обсудили вопросы борьбы с «автоподснежниками» Фото: pixabay.com

12 февраля на заседании постоянной комиссии Городской думы Ижевска депутаты обсудили инициативу по штрафованию автолюбителей, чей транспорт мешает уборке снега на улицах города. Глава города Олег Бекмеметьев сказал, что бороться с припаркованными у обочины машинами будут помогать сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, глава Ижевска рассказал, что сейчас днем на улицах города работают до 100 единиц техники. В ночное время это число увеличивается до 150. Приоритетные задачи для дорожных служб: вывоз снега с городских улиц, устранение заужений проезжей части, расчистку межквартальных проездов, устранение скользкости.

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