Новое 27-метровое колесо обозрения начали устанавливать в Ижевске

27-метровое колесо обозрения появится в Ижевске Фото: Ульяна Колмогорова

В парке Кирова в Ижевска начали установку нового 27-метрового колеса обозрения. В октябре 2020 года его привезли в столицу Удмуртии из Волгограда. Портал IZHLIFE (18+) ссылаясь на слова гендиректора «Парков Ижевска» Сергея Буторина сообщает, что на данный момент уже поставили каркас.

- Наша задача - к открытию сезона ввести новое колесо обозрения в эксплуатацию, чтобы он радовал всех горожан, - делится планами Сергей Буторин.

Впереди еще работы по присоединению элементов колеса, и конечно, проверка аттракциона на безопасность для жителей города.

Еще в октябре 2020 года «Комсомолка» рассказывала о покупке за 4,5 миллиона рублей нового аттракциона для города. Тогда планировалась, что монтаж колеса начнется уже в ноябре, но сроки сдвинулись.

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