Жителя Татарстана задержали в Ижевске за кражу из камеры хранения в супермаркете

Нашли сумку пенсионерки у мусорки около супермаркета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске сотрудники полиции задержали 51-летнего жителя Набережных Челнов за кражу сумки 68-летней пенсионерки из камеры хранения в одном из супермаркетов города по ул. Л. Толстого. Ущерб составил 45 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Когда женщина обнаружила пропажу, сотрудники магазина вызвали полицию и сами начали искать возможного похитителя. Они нашли сумку пенсионерки у мусорки около супермаркета. А вернувшись обратно к зданию они увидели пьяного мужчину, которого остановили до прибытия полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов досмотрели пакеты мужчины и нашли там пенсионное удостоверение женщины. После этого подозреваемого задержали и отвезли в СИЗО. Им оказался ранее судимы житель Республики Татарстан.

Объяснить где остальное награбленное мужчина не смог. Сейчас имущество пенсионерки разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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