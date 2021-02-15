МФЦ в Удмуртии возглавил бывший замдиректора ресурсного центра республики Альберт Минигареев

Альберт Минигареев Фото: со страницы министра информатизации и связи в Удмуртии Тимура Меджитова в социальных сетях

Министр информатизации и связи в Удмуртии Тимур Меджитов рассказал на своей странице в социальных сетях, что у регионального МФЦ новый глава. Им стал Альберт Минигареев, который ранее занимал должность заместителя директора ресурсного информационного центра республики.

- Сегодня учреждение возглавил Альберт Минигареев, человек с опытом цифровой трансформации и видением, как этот опыт можно применить в МФЦ, - пишет Тимур Меджитов.

Также министр рассказал, что у учреждения большие планы на будущее. Так, планируется запустить следующие сервисы для граждан: мобильное приложение для записи в МФЦ, криптокабины для получения биометрических загранпаспортов, проактивные уведомления о готовности документов, напоминания об истечении сроков хранения документов, для тех, кто забыл, а также информирование о диспансеризации в медучреждениях

Напомним, с 2018 года МФЦ в Удмуртии возглавлял Андрей Нелюбин.

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