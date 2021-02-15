Омбудсмен Удмуртии о состоянии здоровья экс-главы Александра Соловьева: «Ноги не отнялись»

Александр Соловьев жаловался на сердечные доли Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников рассказал «Ъ-Удмуртия», что экс-главу Александра Соловьева, который недавно был осужден за взятки, госпитализировали.

- Ноги не отнялись. В пятницу ему стало плохо, была оказана первичная медицинская помощь. Он жаловался на сердечные доли. В настоящее время он проходит медицинское обследование в одной из клиник Ижевска, — говорит Вениамин Соломенников.

Таким образом омбудсмен опроверг информацию, которая ранее появлялась в региональных СМИ, о том, что у бывшего главы республики Александра Соловьева отнялись ноги после допросов.

Напомним, в октябре 2020 года экс-главу Удмуртии Александра Соловьева приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. 3 февраля 2021 года в Верховном суде Удмуртии прошел судебный процесс, где рассматривалась апелляционная жалоба бывшего главы. Суд отклонил ее. Тогда адвокат Соловьева Галина Сбоева сообщила, что они намереваются обжаловать приговор дальше.

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