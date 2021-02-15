Есть вопрос: не опасно ли ижевчанам лечиться в бывшем ковид-центре?

ГКБ №2 вот-вот возвратится в штатный режим работы. Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Процесс обратного перепрофилирования ковид-центров в больницы обычного профиля взволновал многих ижевчан. Не опасно ли будет лечиться неинфекционным больным там, где еще недавно госпитализировались ковид-положительные пациенты?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились в ГКБ №2, которая вот-вот возвратится в штатный режим работы.

Как рассказала главный врач клиники Наталья Кропочева, переживать людям не следует, в отделениях приняты самые серьезные меры дезинфекции: палаты отмывали вручную, а затем обрабатывали специальными средствами при помощи аэрозольного облака, так что все поверхности обеззаражены. Для обработки больницу на две недели закрыли. Пациентов с коронавирусной инфекцией частично выписали, частично отправили в другие ковид-центры.

- Мы уже на завершающем этапе, - говорит Наталья Кропочева. - Мы полностью провели дезинфекцию, прочистили вентиляцию, уже расставляем мебель, и расстилаем чистое белье. 17 февраля в 8:00 у нас открываются приемные отделения. Запись пациентов уже ведется.

В терапевтическом отделении будет предусмотрено 66 коек, в эндокринологическом - 30 коек, и по 35 коек в гнойной и чистой хирурги. Кроме того, шесть коек будет в реанимации и 10 коек в дневном стационаре хирургического профиля.

Напомним, ГКБ№2 выполняла роль ковид-центра с весны 2020 года. Ежемесячно здесь лечилось от 300 до 500 пациентов. Решение о ее обратном перепрофилировании приняли 11 февраля.