61-летний мужчина умер от коронавируса в Удмуртии

Заболели 8 детей и 18 пенсионеров Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике выявили 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из заболевших 8 детей и 18 пенсионеров.

Мужчина 61 года скончался от болезни. А 98 человек выздоровели за минувшие сутки и были выписаны.

Также в республике поставили 16 374 прививки от COVID-19.

За все время выявили 27 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом 23 808 человек уже вылечились. А вот 358 жителей, к сожалению, не сомгла справиться с болезнью и скончались.

По данным на 16 февраля в республике сделали уже 856 260 тестов на коронавирус. 1 214 исследований провели за последние сутки.

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