Легковушка сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе в Ижевске

Ребенок переходил дорогу по «зебре» со светофором Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 15 февраля, напротив дома №131 по ул. Союзная в Ижевске 43-летний водитель «Рено» сбил семилетнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу со светофором.

В результате столкновения мальчик получил травмы и его даже пришлось госпитализировать.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют все обстоятельства ДТП.

К ДРГУИМ НОВОСТЯМ:

Власти Удмуртии разгадали загадку чупакабры

Две фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей нашли в банках Ижевска

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.