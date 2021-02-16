Власти Удмуртии разгадали загадку чупакабры

О существовании в деревне мистического зверя - чупакабры, главе Удмуртии Александру Бречалову сообщила местная жительница Фото: pixabay.com

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии рассказала радиостанции «Говорит Москва» о том, что они разгадали загадку появление чупакабры в деревне Малая Венья Можгинского района, которая потрошила домашних животных и птиц местных жителей. Оказалось, что все это творила стая бродячих собак.

- Глава сельского поселения и староста деревни Малая Венья утверждают, что проблема состоит в стае бродячих собак, которая периодически заходит в деревню и потрошит домашних животных. Стая собак 10-12 голов, постоянно находится в движении, - цитируют слова представителя пресс-службы правительства республики.

Также уточняется, что на данный момент в Удмуртии уже проходят процедуры по заключению контрактов на отлов бродячих животных. Это, в том числе, поможет решить проблему жителей Малой Веньи.

Напомним, о существовании в деревне мистического зверя - чупакабры, главе Удмуртии Александру Бречалову сообщила местная жительница. Она пожаловалась, что в закрытых загонах у них погибают кролики и птица. Через время, когда Александр Бречалов находился с рабочим визитом в Можгинском районе, он лично отправился на поиски загадочного животного, но тогда его не нашел,

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