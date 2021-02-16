Житель Ижевска получил 2 года условно за реабилитацию нацизма и холокоста

Для установления его виновности провел лингвистическую экспиртизу Фото: pixabay.com

Суд вынес приговор 57-летнему ижевчанину, который обвиняется в реабилитации нацизма и призыву к экстремистской деятельности. Он получил два года условно. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Так, установлено, что мужчина с 1 января по 31 декабря 2019 года постил в социальных сетях материалы, которые отрицали факт холокоста и одобряли действия нацистов во время Второй мировой войны. Кроме того, он поддерживал эту идеологию и призывал к разжиганию национальных конфликтов и вражды.

Для установления его виновности проведены лингвистическая и комплексная психолого-психиатрическая судебные экспертизы. А еще допросили свидетелей.

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