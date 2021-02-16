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Политика

Председателя ЦИК Удмуртии Виктора Кушко выдвинули на пост омбудсмена республики

Кандидатуру предложил глава региона Александр Бречалов
Анна Митрофанова
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Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета

Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Заместитель председателя госсовета - руководитель постоянной комиссии по госстроительству Александр Прозоров сообщил журналистам «Ъ-Удмуртия», что глава региона Александр Бречалов предложил кандидатуру нынешнего председателя ЦИК Удмуртии Виктора Кушко на пост уполномоченного по правам человека в республике.

Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета.

Отмечается, что Вениамин Соломенников, который на данный момент находится на должности омбудсмена Удмуртии, уходит в связи с истечением срока полномочий.

Напомним, ранее кадровые перестановки произошли в МФЦ. Теперь учреждение возглавит бывший замдиректора ресурсного центра республики Альберт Минигареев.

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