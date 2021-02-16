Карта распространения коронавируса на 16 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Число заболевших коронавирусов Ижевске за все время уже насчитывает более 13 тысяч Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике выявили 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из заболевших 8 детей и 18 пенсионеров.

Мужчина 61 года скончался от болезни. А 98 человек выздоровели за минувшие сутки и были выписаны.

Также в республике поставили 16 374 прививки от COVID-19.

По данным на 16 февраля в республике сделали уже 856 260 тестов на коронавирус. 1 214 исследований провели за последние сутки.

Статистика по районам:

Ижевск - 13 129

Воткинск - 1 200

Глазов - 1 328

Можга - 1 152

Сарапул - 989

Завьяловский район - 1 583

Алнашский район - 585

Балезинский район - 418

Вавожский район - 256

Воткинский район - 314

Глазовский район - 219

Граховский район - 178

Дебесский район - 222

Игринский район - 530

Камбарский район - 208

Каракулинский район - 203

Кезский район - 274

Кизнерский район - 302

Киясовский район - 188

Красногорский район - 295

Малопургинский район - 397

Можгинский район - 277

Сарапульский район - 296

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 688

Шарканский район - 408

Юкаменский район - 226

Якшур-Бодьинский район - 386

Ярский район - 212

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