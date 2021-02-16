Карта распространения коронавируса на 16 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Число заболевших коронавирусов Ижевске за все время уже насчитывает более 13 тысяч
Фото: Амир Закиров
Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике выявили 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из заболевших 8 детей и 18 пенсионеров.
Мужчина 61 года скончался от болезни. А 98 человек выздоровели за минувшие сутки и были выписаны.
Также в республике поставили 16 374 прививки от COVID-19.
По данным на 16 февраля в республике сделали уже 856 260 тестов на коронавирус. 1 214 исследований провели за последние сутки.
Статистика по районам:
Ижевск - 13 129
Воткинск - 1 200
Глазов - 1 328
Можга - 1 152
Сарапул - 989
Завьяловский район - 1 583
Алнашский район - 585
Балезинский район - 418
Вавожский район - 256
Воткинский район - 314
Глазовский район - 219
Граховский район - 178
Дебесский район - 222
Игринский район - 530
Камбарский район - 208
Каракулинский район - 203
Кезский район - 274
Кизнерский район - 302
Киясовский район - 188
Красногорский район - 295
Малопургинский район - 397
Можгинский район - 277
Сарапульский район - 296
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 688
Шарканский район - 408
Юкаменский район - 226
Якшур-Бодьинский район - 386
Ярский район - 212
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