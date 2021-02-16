Льготную ипотеку в Удмуртии смогут получить работники IT-сферы

Льготная ипотека в Удмуртии действует уже третий год Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2021 году в Удмуртии решили расширить список категорий граждан, которые могут пользоваться льготной ипотекой. В него вошли работники IT-сферы. Ожидается, что в этом году воспользоваться условиями программы смогут порядка 160 жителей республики. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Он также напомнил, что льготная ипотека в Удмуртии действует уже третий год. В 2020 году выдано 160 таких займов. Программа распространяется на молодые и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, работников бюджетной сферы, ветеранов боевых действий и людей, пострадавших от пожаров, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Процентная ставка по этому виду кредита начинается от 2,9% годовых, а возможная сумма займа - от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей. Для того чтобы получить льготную ипотеку, нужно иметь жилищные условия, при которых площадь на каждого члена семьи не превышает 18 кв. м.

Ранее мы уже сообщали, что в 2021 году на обеспечение льготной ипотеки для жителей республики выделили из бюджета 35 млн рублей

Напомним, также в нашей республике действует программа «Сельская ипотека». В 2020 году 1 094 семьи получили этот льготный кредит. Кстати, наш регион уже вошел в топ-3 по спросу на сельскую ипотеку.

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