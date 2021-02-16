Берсей, Венеция и Айяна: какие еще необычные имена выбрали родители Ижевска для своих детей в 2020 году?

В столице Удмуртии составили рейтинг самых популярных имен Фото: pixabay.com

В 2020 году несколько десятков новоиспеченных родителей из Ижевска решили назвать своих детей необычными именами. Так, в нашем городе теперь живут Айяна, Анабель, Беата, Венеция, Далия, Инара, Лиэль, Кассия и Милада. А среди мальчиков можно будет встретить Аполлоса, Берсея, Геральта, Мануэля, Михея, Еремея, Кристиана, Серафима и Энтони. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того составили рейтинг самых популярных имен для новорожденных в 2020 году. Больше всего на свет появилось Софий и Артемов.

В топ-10 женских имен попали Ева, Анна, Дарья, Алиса, Виктория, Ксения, Милана, Анастасия и Василиса. А в лидерах среди парней - Александр, Кирилл, Лев, Михаил, Матвей, Тимур, Дмитрий, Максим и Марк.

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