Жителям Удмуртии могут запретить шуметь в послеобеденное время

Жители будут обязаны соблюдать тишину с 13:00 до 15:00 Фото: pixabay.com

В 2021 году жителей Удмуртии могут обязать соблюдать тишину с 13:00 до 15:00. Об этом говорится в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртии Вениамина Соломенникова за 2020 год.

Так, правки хотят внести в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики». Сейчас в послеобеденные часы, согласно документу, лишь рекомендуется не использовать звуковоспроизводящие устройства. В дальнейшем этот пункт хотят сделать обязательным.

Законопроект рассмотрят в Госсовете, но его уже признали целесообразным.

О том, как сейчас работает закон о тишине в Удмуртии, мы спросили у зампредседателя Общественного совета при управлении МВД России по Ижевску Александра Евсеева, временно исполняющего обязанности начальника УМВД России по Ижевску Александра Храмцовского и начальника Управления муниципальной милиции Администрации Ижевска Дмитрия Шуклина.

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