Ижевские врачи спасли 51-летнюю женщину, удалив гигантскую опухоль мозга

Операция помогла восстановить зрение пациентки и психических функции Фото: pixabay.com

Нейрохирурги ГКБ № 7 удалили гигантскую доброкачественную опухоль головного мозга у 51-летней ижевчанки. Операция длилась 7 часов и закончилась успешно, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Из-за новообразования женщина практически ослепла, из-за того, что был сдавлен зрительный нерв. Кроме того, операцию усложнял и тот факт, что в опухоль были вовлечены крупные артерии мозга. В связи с этим у ижевчанки наблюдались проблемы с психикой и координацией.

- У данной пациентки опухоль была впервые выявлена в 2021 году. После проведения МРТ головного мозга она была в экстренном порядке направлена на госпитализацию в нейрохирургическое отделение ГКБ № 7, – говорит заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ № 7 Роман Пойманов.

Операция помогла восстановить зрение пациентки с 0,03 до 0,6 единиц. Уже наблюдается улучшение психических функции.

Опухоль была обнаружена так поздно, потому что этот вид образований протекает скрытно, без ярко выраженных симптомов. Менингиома, именно эту опухоль удалили из мозга женщины, может расти постепенно около 15 лет значительно не влияя на здоровье пациента.

В городской больнице №7 сейчас удаляется более 120 внутричерепных опухолей в год. Из них 3-4 - это гигантские опухоли, как у 51-летней ижевчанки. Ранее для их удаления пациентам нужно было ездить в федеральные медицинские центры.

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