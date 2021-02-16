Госсовет одобрил в первом чтении поправки в Конституцию Удмуртии

Планируется исключить из основного закона республики понятие о Конституционном суде Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 16 февраля, в ходе первого заседания тридцатой сессии госсовета Удмуртии в первом чтении депутатами были одобрены поправки, которые планируется внести в Конституцию республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Изменения в основном документе связаны с поправками, которые недавно были внесены в Конституцию России.

Планируется исключить из основного закона республики понятие о Конституционном суде Удмуртии. Еще предполагается, что госсовет и глава региона не будут принимать участие в назначении на должность прокурора республики генеральным прокурором России.

Кроме того, в новый текст Конституции Удмуртии хотят внести пункт, который будет обязывать кандидатов на пост главы республики и в депутаты госсовета постоянно проживать на территории субъекта и не иметь иностранное гражданство.

- Предполагается дополнительно отнести к предметам совместного ведения Российской Федерации и Удмуртской Республики вопросы сельского хозяйства, молодёжной политики, обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, защиты института брака как союза мужчины и женщины, создания условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях, - говорится в сообщении.

Кроме того, рассматривались и изменения, которые будут внесены в региональные законы.

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