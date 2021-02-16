Председателем постоянной комиссии госсовета Удмуртии по финансам назначен Владимир Паршин

Депутат был единогласно избран в ходе тайного голосования Фото: пресс-служба государственного совета Удмуртии

Владимир Паршин избран новым председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам в Удмуртии. Его кандидатуру предложил спикер госсовета республики Владимир Невоструев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Паршин был единогласно избран в ходе тайного голосования. За его кандидатуру проголосовали 49 депутатов.

- Владимир Владимирович Паршин из самых опытных депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики – избирается в республиканский парламент уже четыре созыва подряд. В последние три созыва являлся членом постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, в действующем созыве избран заместителем председателя комиссии, - сказал Владимир Невоструев.

Напомним, место руководителя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам освободилось 15 декабря 2020 года. Тогда свои полномочия по собственному желанию сложил Юрий Тюрин.

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